Jovem morta por dívida de R$ 400 sofreu assédio de autor do crime

Um dos suspeitos era ex-colega de trabalho de Clara Maria - Foto: Reprodução

A jovem Clara Maria, de 21 anos, encontrada morta na última quarta-feira, 12, teve como motivação do crime uma dívida de R$400 que o autor do assassinato tinha com ela. A informação foi revelada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em coletiva de imprensa. A informação é da CNN Brasil.

A jovem que estava desaparecida desde domingo, 9, em Belo Horizonte, teve o corpo encontrado na última quarta-feira, 14. Segundo a polícia, o suspeito de 27 anos, era ex-colega de trabalho da vítima, e tinha uma dívida de R$400 com ela.

De acordo ainda com a polícia, no dia do crime, o suspeito entrou em contato para supostamente quitar a dívida. A jovem então combinou de encontrar o suspeito em frente a um supermercado. No entanto, foi levada para a casa dele, que tentou roubá-la, em tentativa de acessar a conta bancária pelo celular da vítima. Diante da resistência de Vitória, o suspeito a estrangulou até a morte, revelaram as investigações.

O delegado que atua no caso, declarou ainda que Clara Maria não cobrou a dívida, contraída enquanto eles trabalhavam juntos, aponta as investigações. Dois homens, de 27 e 29 anos, foram presos em flagrante.

As investigações revelaram também que a vítima havia sofrido assédio do suspeito da autoria do crime. Ele também teria se enfurecido ao saber do novo relacionamento dela.

O corpo da vítima foi encontrado após a polícia perceber um forte odor vindo da residência do suspeito de 27 anos. Ele tentou atribuir o assassinato ao amigo, mas as investigações indicam que ele foi o autor do estrangulamento, enquanto o outro suspeito ajudou a ocultar o corpo.

Ambos podem responder por homicídio qualificado, feminicídio e ocultação de cadáver. Um terceiro suspeito teve seu envolvimento descartado.