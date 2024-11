Caminhoneiro morre após ser esmagado pelo próprio caminhão

As autoridades investigam circunstâncias exatas do acidente. - Foto: Divulgação/Artesp

Um trágico acidente resultou na morte de um caminhoneiro na madrugada desta quarta-feira, 13, no km 146 da Rodovia Castello Branco, em Cesário Lange, interior de São Paulo. O motorista, que realizava uma manutenção no veículo, foi esmagado pela própria carreta enquanto estava estacionada no pátio de um posto de combustíveis.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão sofreu uma falha nos freios, e o motorista desceu do veículo para verificar o problema. Infelizmente, a carreta se moveu, prensando o homem contra o chão. Ele foi encontrado inconsciente e imediatamente levado em estado grave para a Santa Casa de Cesário Lange, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A concessionária responsável pela rodovia confirmou a falha mecânica e agora as autoridades investigam as circunstâncias exatas do acidente.