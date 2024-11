Protesto causa congestionamento na Av. Tancredo Neves em Salvador

- Foto: Divulgação / Transalvador

Um protesto bloqueou parte da Av. Tancredo Neves, no sentido Centro, na tarde desta quarta-feira, 13, nas proximidades da Estação Detran do Metrô, causando um grande congestionamento. Os manifestantes queimaram pneus e pedaços de madeira, interrompendo o tráfego na via marginal.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto começou por volta das 16h35, e até o momento, o motivo da manifestação ainda não foi confirmado. Agentes da Transalvador estão no local orientando o trânsito e desviando o fluxo de veículos para a via principal. A ação visa reduzir o impacto da obstrução e permitir a retomada gradual da fluidez no tráfego.

O congestionamento gerado pela manifestação já afeta a região do supermercado Atakarejo e a Estação Pernambués do Metrô. Motoristas e passageiros devem ter paciência, pois o trânsito segue congestionado enquanto a situação é controlada pelas autoridades.