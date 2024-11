Alba aprova projetos do governo para acesso gratuito à habilitação

Projetos foram aprovados pela Alba nesta terça-feira, 12 - Foto: Ascom | Detran - BA

O governo do Estado obteve duas importantes conquistas no processo de ampliação do acesso à habilitação, nesta terça-feira, 12. A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou dois Projetos de Lei desenvolvidos pelo Executivo, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), que criam o CNH da Gente e CHN na Escola, programas de incentivo à formação e qualificação de condutores de veículos inscritos no CadÚnico e estudantes do Ensino Médio e Fundamental.

Diferente da iniciativa Escola Pública de Trânsito, os beneficiados dos novos programas poderão tirar a carteira de habilitação de forma totalmente gratuita. Os demais pré-requisitos serão anunciados logo após o governador Jerônimo Rodrigues (PT) sancionar os textos.

“Celebramos esse momento que vai contribuir muito com as famílias em vulnerabilidade social que terão direito à habilitação gratuita. Grande parte dos contemplados vai utilizar o documento para gerar renda através dos aplicativos de transporte. Quem participar terá apenas que se dedicar para passar nas provas, contribuindo para um trânsito mais seguro e humanizado”, pontuou Rodrigo Pimentel, diretor-geral do Detran.