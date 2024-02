Câncer de pênis causou 651 amputações no Brasil em 2023 | A TARDE

O Brasil registrou, em 2023, 651 amputações, entre totais e parciais, de pênis e 454 mortes em decorrência do câncer na órgão genital masculino. Os dados são do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia. Uma das principais formas de prevenir a doença é a higiene diária.



Neste domingo, 4, data que é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, médicos fizeram alerta para a necessidade do diagnóstico rápido da doença.

O presidente da Sociedade Brasileira de Urologia do Distrito Federal, o médico Fransber Rodrigues, disse ao g1 que, no geral, os homens não procuram o médico no início do quadro da doença.



"É muito comum o câncer de pênis chegar em estágio avançado, pois têm vergonha, não mostram para ninguém. Chegam com infecção secundária, mau odor. Eles acham que vão melhorar e ficam dois, três, quatro meses sem buscar atendimento", disse o urologista.

Ainda segundo a reportagem, o Brasil é considerado hoje um país com alta incidência de câncer de pênis. Apenas no Distrito Federal, no ano passado, a Secretaria de Saúde registrou oito amputações do órgão na rede pública e quatro mortes.

Confira sinais de alerta e diagnóstico precoce da doença:



- Mancha, ferida, rugosidade, tumor ou úlcera na glande (cabeça do pênis), na pele que cobre a cabeça do pênis ou no corpo do pênis

- Secreção branca (esmegma)

- Aumento anormal, mudança de cor da pele do pênis ou prepúcio (tecido da cabeça do pênis)