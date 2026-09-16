Caneta emagrecedora T36 é proibida pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta quarta-feira (16), a importação, o armazenamento, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso da T36, caneta de GLP-1 à base de tirzepatida fabricada no Paraguai.



O produto não possui registro sanitário no Brasil e não teve sua segurança e eficácia avaliadas pela agência.

A medida também atinge pessoas físicas e impede que o produto seja trazido ao país para uso próprio. A Anvisa alerta que medicamentos adquiridos fora dos canais oficiais não têm garantia de procedência, composição ou condições adequadas de conservação.



A agência reforça que a comercialização de medicamentos no Brasil deve ocorrer por meio de farmácias e drogarias regularizadas.

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A decisão amplia as ações da Anvisa contra produtos à base de tirzepatida que circulam de forma irregular no país. Em 2026, a agência já determinou a proibição e apreensão de diferentes produtos sem registro, incluindo medicamentos das marcas Slimex, Synedica e TG.

Risco e fiscalização

A Anvisa também vem reforçando o monitoramento dos chamados medicamentos “emagrecedores”.



Em fevereiro deste ano, a agência emitiu um alerta sobre o uso inadequado de medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1, que inclui a tirzepatida, destacando o risco de eventos adversos graves, como pancreatite aguda.

Em 2026, ações conjuntas da Anvisa e da Polícia Federal também resultaram na apreensão de mais de 1,3 milhão de unidades de medicamentos injetáveis irregulares, incluindo produtos à base de tirzepatida.



As operações fazem parte do reforço da fiscalização sobre a importação, comercialização e manipulação irregular desses medicamentos.