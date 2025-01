Cantor de arrocha é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um cantor de arrocha, de 30 anos, foi preso suspeito de violentar sexualmente e engravidar a própria enteada, de 13 anos, em Manaus (AM). O caso ocorreu na última terça-feira, 17.

Segundo a delegada Juliana Turma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações tiveram início em agosto deste ano, após a tia da vítima registrar um boletim de ocorrência na delegacia.

A parente informou aos agentes que a adolescente havia sido abusada sexualmente pelo padrasto e que havia engravidado em decorrência dos abusos sofridos. O nome do suspeito não foi divulgado.

“As apurações começaram imediatamente e constatou-se que o indivíduo não apenas engravidou a enteada, mas também a mãe da vítima. Diante das evidências, solicitamos a prisão preventiva do acusado”, detalhou a delegada Tuma.

Durante as investigações, os policiais descobriram que o suspeito engravidou a adolescente e a mãe dela no mesmo período. A delegada acrescentou que a vítima era perseguida constantemente pelo homem. Após isso, uma medida protetiva de urgência foi solicitada para a enteada do suspeito.

Desde agosto, ele era considerado foragido e deixou de comparecer aos shows. O suspeito foi preso após ser localizado em uma unidade de saúde de Manaus e responderá por estupro de vulnerável, permanecendo à disposição da Justiça.