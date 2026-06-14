Cantor famoso é um dos mortos em colisão entre helicópteros no Rio

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O cantor norte-americano Oliver Tree está entre os mortos na colisão entre dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, na zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, 14, segundo a Polícia Civil.

Das seis vítimas, cinco estavam em um helicóptero e apenas o piloto estava na outra aeronave.

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Veja a lista das vítimas:

Oliver Tree Nickel - passageiro

Lucas Vignale - passageiro

Gaspar Prim - passageiro

Lucas Brito Chaves - passageiro

Alexandre Souza - piloto

Charles Marsillac - piloto

Quem é Oliver Tree

O cantor tem 2,3 milhões de seguidores no Instagram e estava no Rio de Janeiro em meio a uma turnê mundial.

Oliver Tree Realizou um show em São Paulo no último dia 6 de junho e faria seu primeiro show na fase europeia em Lisboa, em Portugal, no dia 1º de julho.

O artista tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e possui músicas com mais 700 milhões de plays.

A última publicação feita pelo cantor no Instagram foi um story em um estúdio com outros nomes da música, ainda no sábado, 13.

Última publicação feita pelo cantor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Charles Marsillac era o piloto que estava sozinho em um dos helicópteros.

O acidente

A queda de dois helicópteros que se chocaram no ar no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, resultou na morte de pelo menos seis pessoas na manhã deste domingo, 14.

As aeronaves PP-MAC e PR-DJJ caíram no terreno de uma igreja abandonada que havia sido alugado pela BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o solo, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos, o que causou mais explosões, segundo o g1. O outro não pegou fogo.

Mortes

Um helicóptero, o Eurocopter AS 350 B2, conhecido como Esquilo, tinha quatro passageiros mais o piloto e teria decolado de Angra dos Reis, na Costa Verde. No outro, estava somente o piloto. Ninguém sobreviveu.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) disse que foi acionado às 8h59 de hoje para atender a uma ocorrência envolvendo a queda de duas aeronaves na Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

No total, 45 bombeiros e 15 viaturas participaram da operação.

O acidente foi no quarteirão da Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as aeronaves caíram a cerca de 100 metros de distância uma da outra e algumas fuselagens ficaram espalhadas em um raio de pelo menos 100 metros — uma cauda, por exemplo, parou no terraço de um prédio vizinho.

A pista lateral da Avenida das Américas no trecho foi fechada para o socorro. Por volta das 10h, o fogo já havia sido controlado e bombeiros vasculhavam por possíveis vazamento de combustível.

FAB vai investigar o acidente

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), disse que os investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 3), com sede no Rio de Janeiro, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo duas aeronaves.

“Durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”, completa o texto.