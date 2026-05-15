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BRASIL

Capital do Nordeste lidera ranking de pior trânsito da América do Sul

Levantamento aponta Recife como a capital mais congestionada do país

Iarla Queiroz
Por
Ranking de pior trânsito da América do Sul
Ranking de pior trânsito da América do Sul -

O Brasil aparece entre os países com pior trânsito da América do Sul, segundo levantamento da consultoria TomTom com base no índice global de tráfego de 2025.

De acordo com os dados analisados pelo Grupo Lev, o país ocupa a quarta colocação no ranking sul-americano de congestionamento, com índice médio de trânsito de 28%.

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O Brasil fica atrás apenas de Colômbia, Peru e Chile no levantamento.

Recife lidera ranking das capitais mais congestionadas

Entre as capitais brasileiras, Recife aparece como a cidade com pior nível de congestionamento do país.

Segundo o estudo, a capital pernambucana registrou índice médio de 64,7% em 2025, crescimento de 3,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Além disso, motoristas chegam a perder cerca de 130 horas por ano no trânsito durante os horários de pico.

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São Paulo e Rio também aparecem entre as piores cidades

Na sequência do ranking nacional aparecem Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo.

A capital paulista registrou índice de 58,5% e acumula aproximadamente 132 horas perdidas no trânsito ao longo do ano.

Já o Rio de Janeiro aparece logo atrás, com índice médio de 57,8%.

Segundo o levantamento, São Paulo apresenta velocidade média de apenas 21,7 km/h, enquanto no Rio a média é de 27,84 km/h.

Veja ranking das capitais com pior trânsito no Brasil

  1. Recife — 64,7%
  2. Porto Alegre — 59,6%
  3. Belo Horizonte — 58,6%
  4. São Paulo — 58,5%
  5. Rio de Janeiro — 57,8%
  6. Fortaleza — 56,9%
  7. Curitiba — 54%
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