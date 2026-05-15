Fifa se posiciona e capital pode ficar fora da Copa do Mundo de 2027

Fifa estabelece prazo para adequações no Mané Garrincha e ameaça retirar capital da competição - Foto: Antonio Cruz / Agência Brasil

A permanência de Brasília na Copa do Mundo Feminina de 2027 entrou em xeque após uma cobrança formal da Fifa à administração do Mané Garrincha. A entidade internacional demonstrou insatisfação com uma série de exigências ainda não atendidas e indicou que a capital federal corre o risco de ficar fora da competição.

A advertência foi encaminhada à Arena BSB, empresa que administra o estádio, em um documento assinado por Jill Ellis, executiva da área de futebol da Fifa. No texto, a organização estabelece o dia 15 de maio como prazo limite para que os problemas sejam solucionados. Caso contrário, a exclusão da arena do torneio poderá ser oficializada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As divergências envolvem principalmente o uso do espaço durante o Mundial. A Fifa quer garantias de controle integral sobre setores considerados fundamentais para a operação do evento, como áreas corporativas, estruturas de hospitalidade e setores administrativos. Também há cobranças relacionadas à preservação do gramado e à limitação de publicidade de outras marcas dentro do estádio.

Internamente, a avaliação da entidade é de que as pendências afetam diretamente a capacidade de organização da competição. Por isso, a possibilidade de transferência dos jogos para outra cidade já é tratada como alternativa real caso não haja acordo nos próximos dias.

O momento vivido pelo Mané Garrincha também é marcado por mudanças fora das quatro linhas. O encerramento do vínculo de naming rights com o BRB e a retomada completa da gestão pela Arena BSB aumentaram as incertezas em torno da capacidade de adaptação imediata às exigências impostas pela Fifa.

Entre os pontos mais delicados da negociação está a solicitação para desmontar mais de 125 camarotes do estádio. A administradora discorda da medida e afirma que a alteração teria impacto direto no modelo financeiro da arena.

Mesmo defendendo que o estádio possui padrão internacional, a Arena BSB agora tenta evitar que o impasse resulte na perda de uma das principais sedes brasileiras previstas para o Mundial feminino.