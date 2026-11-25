Siga o A TARDE no Google

Carnes, arroz, café e outros alimentos da cesta básica nacional terão imposto federal zerado a partir de janeiro de 2027. A mudança faz parte da reforma tributária e prevê a isenção da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para 22 grupos de produtos considerados essenciais.

A nova cobrança substituirá o PIS e a Cofins, mas a redução dos tributos não acontecerá de uma só vez. A transição para o modelo completo será gradual e seguirá até 2033, quando o sistema tributário previsto na reforma deverá estar integralmente implementado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A medida está prevista na Lei Complementar nº 214/2025, que regulamentou a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual. O objetivo é reduzir a carga tributária sobre alimentos básicos, embora a isenção não signifique, necessariamente, queda imediata dos preços nos supermercados.

Como será a mudança nos impostos a partir de 2027?

O novo sistema será implantado em etapas, com a substituição progressiva dos tributos federais, estaduais e municipais.

O cronograma prevê:

Janeiro de 2027: PIS e Cofins deixam de existir e dão lugar à CBS, tributo federal que terá alíquota zero para os alimentos da cesta básica.

PIS e Cofins deixam de existir e dão lugar à CBS, tributo federal que terá alíquota zero para os alimentos da cesta básica. 2027 e 2028: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá tributos estaduais e municipais, terá uma alíquota de teste de 0,1%.

o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá tributos estaduais e municipais, terá uma alíquota de teste de 0,1%. 2029 a 2032: as alíquotas do ICMS e do ISS serão reduzidas gradualmente, enquanto a participação do IBS aumentará.

as alíquotas do ICMS e do ISS serão reduzidas gradualmente, enquanto a participação do IBS aumentará. 2033: o novo modelo tributário passa a funcionar integralmente, com a substituição dos impostos antigos.

Portanto, a partir de janeiro de 2027, a isenção dos alimentos será aplicada à parcela federal da tributação. A transição dos demais impostos continuará nos anos seguintes.

Quais são os 22 alimentos com imposto zero?

A legislação estabelece alíquota zero da CBS para 22 grupos de alimentos que integram a cesta básica nacional. A relação inclui carnes, cereais, laticínios e produtos tradicionais da alimentação brasileira.

Confira os itens contemplados:

Açúcar; Arroz; Aveias; Café; Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves, além de produtos de origem animal, exceto foie gras; Cocos; Farinha de mandioca e tapioca; Farinha de trigo; Feijões; Fórmulas infantis; Grão de milho; Leite fluido pasteurizado ou industrializado e leite em pó; Manteiga; Margarina; Massas alimentícias; Mate; Óleo de babaçu; Pão francês; Peixes e carnes de peixes, com exceção de algumas espécies; Queijos, como muçarela, minas, prato, coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão e do reino; Raízes e tubérculos, como mandioca e batata; Sal.

A isenção também contempla produtos de origem animal e diferentes apresentações de alimentos, conforme as especificações estabelecidas na legislação.

Quais alimentos terão redução de 60% nos impostos?

Além dos produtos com isenção total, a reforma tributária prevê uma redução de 60% na alíquota-padrão para outros 14 grupos de alimentos e insumos.

Entre eles estão:

Amido de milho;

Cereais que não aparecem na lista de alíquota zero;

Crustáceos, exceto lagostas e lagostins;

Extrato de tomate;

Farinhas e grãos de cereais;

Amendoins, sementes e frutas de casca rija regionais;

Leite fermentado, bebidas e compostos lácteos;

Massas recheadas e instantâneas;

Mel natural;

Óleos de soja, milho, canola e outros óleos vegetais;

Pão de forma;

Polpas de frutas sem açúcar, adoçantes ou conservantes;

Hortaliças, frutas e vegetais;

Sucos naturais sem adição de açúcar ou conservantes.

A redução não significa que esses produtos ficarão livres de impostos. Eles continuarão sujeitos à cobrança, mas com uma carga tributária menor.

Já alimentos ultraprocessados, como biscoitos, embutidos, congelados prontos e doces, não terão o mesmo benefício. Refrigerantes e bebidas alcoólicas também poderão sofrer cobrança adicional por meio do Imposto Seletivo.

Preços vão cair nos supermercados?

Apesar da isenção prevista na reforma, os consumidores não têm garantia de que os alimentos ficarão imediatamente mais baratos.

Isso acontece porque o preço final depende de diferentes etapas da cadeia produtiva, desde a fabricação e distribuição até a comercialização nos supermercados.

Assim, mesmo com a redução do imposto, o repasse do benefício ao consumidor dependerá de como empresas e comerciantes vão incorporar a mudança aos preços.

O setor agropecuário também acompanha a regulamentação das novas regras. Em novembro de 2026, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) apresentou 32 demandas à Receita Federal, cobrando esclarecimentos sobre créditos tributários, insumos e obrigações fiscais de produtores rurais com faturamento anual inferior a R$ 3,6 milhões.

O que mais muda com a reforma tributária em 2027?

Outra novidade prevista para 2027 é o split payment, mecanismo que separa automaticamente o valor dos tributos no momento do pagamento de uma compra. Com isso, a parcela referente aos impostos é direcionada diretamente ao Fisco.

A reforma também estabelece um sistema de cashback tributário para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

A partir de janeiro de 2027, esse público terá direito à devolução de 100% da CBS nas contas de luz, água, gás e internet, além de 20% do tributo federal em outras compras, conforme as regras previstas na legislação.