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Casa da família de Vorcaro é roubada e tem prejuízo milionário; veja

Homem de 41 anos foi preso nesta terça-feira, 23, suspeito de envolvimento no crime

Isabela Cardoso
Por
Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master
Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master - Foto: Reprodução | Redes sociais

A casa da família do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em um condomínio de luxo em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), foi invadida e alvo de furto. Um homem de 41 anos foi preso nesta terça-feira, 23, suspeito de envolvimento no crime.

O imóvel pertence ao pai de Vorcaro, Henrique Vorcaro, que está preso desde 14 de maio. O registro da ocorrência foi feito pela esposa dele, Aline Vorcaro, mãe do ex-banqueiro.

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De acordo com a polícia, a invasão ocorreu na madrugada de sábado, 20, quando o suspeito teria arrombado uma janela para entrar na residência. Do local, foram levados itens de alto valor, como bolsas de grife, joias com diamantes, anéis da Tiffany & Co. e um relógio estimado em cerca de R$ 1 milhão.

Crime envolveu retirada de cofre

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito também retirou o cofre da residência. Ele teria feito várias entradas no imóvel para conseguir transportar os objetos furtados.

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O homem foi localizado e detido nesta terça-feira, 23. Após ser ouvido pela polícia, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia de Nova Lima como roubo, e segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes da ação e possíveis desdobramentos.

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MInas Gerais Polícia Vorcaro

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