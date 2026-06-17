Hugo Motta quebra o silêncio e admite voo em jato de Vorcaro

Siga o A TARDE no Google

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), admitiu ter feito uma viagem para Portugal em um jato do banqueiro Daniel Vorcaro, com diárias de sua hospedagem, em um hotel de luxo, em Lisboa, pagas pelo executivo, em janeiro de 2024.

A informação foi admitida pelo próprio paraibano a interlocutores dele. Motta, segundo o g1, deu a declaração após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar o sigilo de documentos enviados pela Polícia Federal (PF) sobre o caso Vorcaro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O relatório é parte do material produzido na Operação Compliance Zero, que investiga possíveis fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.

Controvérsia

A informação de Motta que Vorcaro teria bancado apenas duas diárias na capital do país europeu, no entanto, é diferente da obtida por investigadores da PF. No relatório, a corporação aponta que o banqueiro pagou por cinco dias de hospedagem, e a conta da fatura fala em sete.

O documento da Polícia Federal menciona conversas entre Vorcaro e um auxiliar em que o então banqueiro afirma que precisaria de dois quartos na cidade para "Ciro e Hugo".

Ciro, no caso, é o senador Ciro Nogueira (PP-PI), que convidou Motta para a viagem. Segundo a PF, o parlamentar era a quem Vorcaro daria – nas palavras dos investigadores – "tratamento privilegiado", incluindo o pagamento de viagens internacionais, hospedagem e refeição em hotéis de luxo para o parlamentar.