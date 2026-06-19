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CASO MASTER

Após delações rejeitadas, STF define futuro de Vorcaro nos próximos dias

Ex-banqueiro ainda pode permanecer na Superintendência da PF

Ane Catarine
Por
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro - Foto: Divulgação

Relator do inquérito que apura as fraudes no Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça deve decidir na próxima semana onde o ex-banqueiro Daniel Vorcaro continuará cumprindo a prisão preventiva.

Em março, Mendonça autorizou a transferência de Vorcaro da penitenciária federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal sob o argumento de que o ambiente facilitaria reuniões com a defesa para a elaboração de uma proposta de delação premiada.

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Agora, com as duas tentativas de acordo rejeitadas, em tese o ex-banqueiro deveria deixar a carceragem da PF, que é destinada à custódia temporária ou provisória de presos.

Segundo informações da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, essa é a posição defendida pela própria corporação, que afirma não ter estrutura adequada para manter presos de forma permanente na unidade.

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Terceira tentativa de delação e segurança máxima

Apesar disso, a tendência é de que Vorcaro permaneça na Superintendência da PF em Brasília. A avaliação é de que a permanência ajuda a manter aberta a possibilidade de uma nova tentativa de delação premiada.

Também pesa na decisão a preocupação com a segurança do ex-banqueiro. Para o relator do caso, André Mendonça, preservar a integridade física de Vorcaro é considerado essencial para o andamento das investigações, mesmo sem uma nova proposta de colaboração.

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Banco MAster Daniel Vorcaro STF

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