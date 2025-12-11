Casa explode enquanto PM's atendiam ocorrência dentro da residência

No momento em que os policiais entraram no imóvel, uma forte explosão ocorreu, seguida de um incêndio. - Foto: Reprodução

Cinco policiais militares ficaram gravemente feridos após uma residência explodir durante o atendimento a uma ocorrência na Vila Santo Antônio, zona norte de São Paulo.

De acordo com a corporação, os agentes foram chamados para verificar uma possível tentativa de suicídio na segunda-feira, 9. Ao chegar ao local, a equipe tentou contato com a moradora, mas não obteve resposta. A área foi isolada e o Corpo de Bombeiros acionado para apoio.

No momento em que os policiais entraram no imóvel, uma forte explosão ocorreu, seguida de um incêndio. O estrondo teria sido causado pelo acúmulo de gás dentro da casa. Os cinco PMs sofreram ferimentos graves e foram encaminhados a hospitais da região.

Investigações

As investigações apontam que a explosão pode ter sido provocada de maneira intencional, com o objetivo de atingir os policiais. Conforme a PCESP, há indícios de que o gás foi liberado propositalmente e incendiado logo após a entrada das equipes.

A moradora, de 26 anos, foi presa em flagrante. Ela também ficou ferida e permanece hospitalizada sob escolta. A suspeita deve responder pelos crimes de tentativa de homicídio e explosão em casa habitada.

O caso foi registrado no 72º Distrito Policial, onde um inquérito foi instaurado. Perícias técnicas vão detalhar a dinâmica da explosão e confirmar se houve ação dolosa.