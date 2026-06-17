Casal de idosos que viveu junto por mais de 40 anos morre no mesmo dia

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Um casal de idosos que se manteve inseparável por mais de 40 anos emocionou familiares nesta semana na cidade de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Isso porque Uriel Baptista e Amélia Souza Martins Baptista faleceram no mesmo dia, no último domingo, 14, após passarem os últimos momentos de vida internados no mesmo quarto de um hospital.

Uriel morreu às 0h15, enquanto Amélia faleceu quase dez horas depois. Ambos tinham 88 anos.

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Uriel morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda, sepse urinária e senilidade. Já Amélia tinha diagnóstico de demência vascular avançada e faleceu em consequência de uma sepse urinária.

Uriel deixa um filho, três netos e um bisneto. “Ela não era mãe do meu pai, mas eles já eram casados quando eu nasci. Para mim, sempre foi minha avó", revelou Enio Grant de Assis Baptista, neto do casal, ao G1.

Ele também lembrou que os dois eram conhecidos entre parentes pela relação marcada por cumplicidade, cuidado mútuo e uma convivência inseparável.