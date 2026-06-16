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DEU RUIM

Servidor público é afastado após jogar “tigrinho” no trabalho

O homem também acessou outros sites de aposta online durante a jornada

Franciely Gomes
Por
O homem foi afastado de suas funções
O homem foi afastado de suas funções - Foto: Ilustratativa | Magnific

Um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara, no Mato Grosso, foi afastado do cargo após acessar o “Jogo do Tigrinho” durante o expediente. De acordo com o inquérito administrativo aberto pelo do órgão, o servidor público está longe das funções por cerca de 60 dias.

A medida, que foi oficializada através de uma portaria publicada em março deste ano, apontou que o homem também acessava frequente outros sites de apostas online durante o horário de trabalho, através de um computador da secretaria.

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Identificado apenas pelas iniciais T.C.S., o servidor ocupa o cargo de Agente de Fiscalização Sanitária. Apesar do afastamento, ele continuará recebendo os vencimentos normalmente durante o período de 60 dias.

De acordo com a portaria, a conduta dele foi denunciada após causar perturbação e desarmonia no ambiente de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. O caso segue em fase de apuração interna e será analisado pela comissão, que deverá apontar se houve infração funcional.

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Tags

Jogo do Tigrinho Mato Grosso servidor público

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