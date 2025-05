Casal desaparece e é encontrado morto após cabeça d’água

Grupo que ficou ilhado no parque com os bombeiros - Foto: Reprodução

Um casal foi encontrado morto, na tarde deste domingo, 20, depois de uma cabeça d’água nas proximidades do Cânion do Peixe Tolo na Cachoeira Bocaina, Parque Estadual Serra do Intendente (MG).

Os bombeiros foram acionados na noite de sábado, 19, para socorrer um grupo que ficou ilhado no parque. Eles foram localizados na madrugada de domingo sem ferimentos. No entanto, foi relatado que um casal que estava com a turma acabou sendo arrastado pela correnteza.

O grupo deixou o local na manhã de domingo, quando havia maior visibilidade. Eles, acompanhados dos bombeiros, fizeram o mesmo caminho por dentro do rio, uma vez que não havia mais áreas secas à margem do rio.

Ainda durante a manhã a aeronave Arcanjo iniciou as buscas pelo casal. As duas pessoas foram localizadas já sem vida.

O que é uma cabeça d’água?

A cabeça d’água ocorre quando um grande volume de chuva cai em partes mais altas do curso d’água. Esse fenômeno desencadeia um aumento mais rápido do nível do rio. Nesses casos, os banhistas são surpreendidos por correntezas repentinas, apesar da distância do local da chuva.