Facção corta água de dois mil moradores e cobra valor para religar

- Foto: reprodução

Moradores da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, tiveram o fornecimento de água cortado por membros do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que domina o tráfico de drogas em Duque de Caxias. O grupo estava cobrando a taxa de R$ 200 para religar a água.

Cerca de 2 mil pessoas forama afetadas e terão que arcar com essa valor para ter o fornecimento restabelecido. Enquanto isso, os moradores precisam andar grandes distâncias para conseguir pegar água potável

O fornecimento teria sido interrompido após os criminosos terem destruído o cano principal que abastece os condomínios. Ainda segundo o portal de notícias, moradores considerados pelo TCP como X9 são expulsos e torturados pelo bando.

A ordem de cortar a água dos moradores e exigir a “taxa de abastecimento” partiu do traficante Leandro Santos Sabino, conhecido como “Flamengo”, apontado pelas autoridades como um dos líderes do TCP.

Investigações conduzidas pela Polícia Civil fluminense apontam que Flamengo e o Terceiro Comando controlam uma grande extensão de Duque de Caxias, colocando pessoas de sua confiança na administração da facção para realizar a cobrança de serviços como o fornecimento de água, gás, internet e TV à cabo clandestino, bem como de taxas condominiais dos moradores.

Em nota, a Polícia Militar informou que trabalha em parceria com a delegacia da região para identificar e prender os bandidos do bairro Jardim Pantanal e que vai reforçar o patrulhamento na região. A corporação disse ainda que as operações não podem ser realizadas apenas com as viaturas que fazem policiamento de rotina no bairro.

Já a Polícia Civil, também em nota, informou que estão em andamento, as investigações contra quadrilhas que exploram serviços básicos, como água e luz.