Casal é assassinado a tiros após distribuir bombons para crianças

Casal foi executado a tiros - Foto: Redes Sociais

Um casal foi executado a tiros após distribuir bombons para crianças em uma rua, no município Campo Maior, a 79 km de Teresina, capital do Piauí. O homem, identificado como João Pedro Paz da Silva, morreu ainda no local. Enquanto sua companheira, Estefanny Layara da Silva Alves, foi socorrida, mas faleceu no hospital. As informações são do Portal G1.

Leia Mais:

>> Produtor de eventos é morto na porta da própria festa na Ribeira

>> Adolescente esfaqueada 21 vezes surpreende ao receber alta na Bahia

Segundo a polícia, eles estavam entregando doces para crianças quando foram baleados, e os dois são suspeitos de tráfico de drogas. Conforme a PM, dois homens encapuzados em uma motocicleta saíram de um matagal perto de onde João Pedro e Estefanny estavam, na Rua São José, e atiraram várias vezes contra o casal. Os atiradores fugiram após cometerem o crime.



Essa teria sido a terceira tentativa de execução contra o homem. Ele também era suspeito de integrar uma facção criminosa e tinha passagens por tráfico.