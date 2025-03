Casal é preso suspeito de matar jovem grávida, roubar bebê e postar foto

O corpo de Emilly foi encontrado enterrado no quintal da residência do casal - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um casal suspeito de envolvimento no assassinato da adolescente Emilly Azevedo Sena, de 16 anos, e no roubo de seu bebê em Cuiabá (MT), foi preso nesta quinta-feira, 13. De acordo com as investigações, o homem chegou a publicar em suas redes sociais uma foto da criança com a legenda: "bem-vinda minha filha" antes da descoberta do crime pela polícia.

O chef de cozinha Christian Albino Cebalho de Arruda, de 28 anos, e a esposa, Nataly Helen Martins Pereira, de 25 anos, foram presos após tentarem registrar a criança como filha legítima no Hospital e Maternidade Santa Helena, alegando que a menina nasceu em casa. A equipe médica desconfiou da versão apresentada e chamou a polícia, resultando na prisão dos dois.

O corpo de Emilly foi encontrado enterrado no quintal da residência do casal, apresentando sinais de enforcamento com fios de internet e cortes na barriga para a retirada do bebê. Exames indicam que a jovem tentou resistir à violência.

Segundo a polícia, Emilly havia saído de casa após receber uma mensagem nas redes sociais, onde Nataly oferecia roupas de bebê para doação. A adolescente desapareceu após se dirigir ao endereço indicado.

Além do casal, outros dois indivíduos foram presos pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acusados de participação no crime.

Christian e Nataly poderão responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual. O bebê permanece internado no Hospital Santa Helena, sob cuidados médicos e acompanhamento das autoridades.