Casal é procurado por matar homem e raptar filha de quatro anos

Um casal é procurado pela polícia por matar Everton Lemes da Silva, de 31 anos, e raptar a filha dele, de apenas quatro anos. O crime ocorreu na noite de 16 de agosto, no interior de Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina, mas só veio à tona nesta semana.

A polícia não divulgou a identidade dos procurados, mas sabe-se que se trata de uma mulher de 21 anos, ex-companheira da vítima, e de um homem de 31. A mulher é a mãe da filha de Everton e teria ido buscar a criança junto com o atual companheiro na noite em que o crime ocorreu.

Na sexta-feira, 30, policiais de Abelardo Luz, Xanxerê, Matos Costa, Porto União e Palmas (PR) realizaram uma operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva relacionados à investigação dos crimes atribuídos ao casal. As diligências se concentraram nos municípios de Abelardo Luz, Matos Costa e Palmas, no Paraná. No entanto, nenhum dos alvos foi localizado até o momento.

Um helicóptero do serviço aeropolicial Saer/Fron foi empregado nas buscas em uma área de mata, no interior de Matos Costa. De acordo com a polícia, o casal estava se escondendo com a criança em uma propriedade rural de um familiar de um deles.

No endereço, foram encontrados indícios de que os três passaram por lá, como roupas e documentos pessoais, além de informações colhidas com moradores do entorno. Um carro utilizado pelos suspeitos foi localizado abandonado próximo à casa.