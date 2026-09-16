Casas Bahia realiza leilões com descontos de 69% nesta quarta-feira

Consumidores em busca de economia encontram uma oportunidade nesta semana, mas que exige cautela. A Casas Bahia promove dois leilões online nesta quarta feira, 16, e na sexta-feira, 18, com descontos que chegam a 69% em eletrodomésticos.



Organizados pela plataforma Kwara, os pregões envolvem lotes localizados nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, com regras rígidas que vão desde a ausência de garantia até taxas adicionais.

O leilão paulista teve início marcado para as 12h30 desta quarta-feira, com retirada dos itens programada para o município de Jundiaí. Já o pregão fluminense ocorre na sexta-feira, a partir das 10h, com retirada em Duque de Caxias.

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Riscos e regras do negócio

Apesar dos preços atrativos, os editais detalham condições peculiares para os compradores:

Sem garantia e sem troca: Os produtos são vendidos no estado em que se encontram, podendo apresentar avarias, riscos, peças faltando ou servir apenas como sucata.

Lances condicionais: O maior lance não garante a compra imediata. A Casas Bahia tem até cinco dias úteis para aprovar ou rejeitar a oferta após o encerramento.

Taxas extras: O valor final sofre um acréscimo obrigatório de 20%, somando 5% de comissão do leiloeiro e 15% de despesas administrativas. O pagamento deve ser feito via Pix em até um dia útil.

Logística própria: Não há entrega em domicílio. A retirada exige agendamento prévio, veículo adequado ao volume e o uso obrigatório de calçados de segurança.





Como participar?

Os pregões são gerenciados pela plataforma Kwara em parceria com a rede varejista, exigindo que os interessados realizem cadastro e solicitem habilitação no site oficial com pelo menos uma hora de antecedência do início da sessão.



Após a aprovação do perfil, os participantes podem enviar lances de forma manual ou programar ofertas automáticas.