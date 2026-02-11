Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Caso Epstein: Entenda as menções a Luciana Gimenez e Eike Batista

Documentos revelam contatos do criminoso sexual Jeffrey Epstein no Brasil

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

11/02/2026 - 18:07 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Os e-mails revelados sugerem que Epstein tinha planos estratégicos no Brasil
Os e-mails revelados sugerem que Epstein tinha planos estratégicos no Brasil -

A rede internacional de exploração e tráfico sexual de menores comandada por Jeffrey Epstein continua gerando repercussão global com a análise de seus arquivos judiciais.

Milhões de documentos, incluindo e-mails e registros de agenda, revelam que o criminoso buscava expandir seus contatos políticos e culturais no Brasil.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

É fundamental destacar que ser mencionado não significa envolvimento criminal, mas indica que os nomes aparecem em comunicações ou registros ligados ao empresário, que morreu na prisão em 2019.

Famosos brasileiros citados e suas notas oficiais

Diversas figuras públicas brasileiras tiveram seus nomes expostos nos arquivos. Confira as explicações de cada um:

Luciana Gimenez: A apresentadora aparece como destinatária em registros de transferências financeiras entre 2014 e 2019. Em comunicado, ela negou qualquer relação com Epstein. Os documentos do Departamento de Justiça dos EUA não esclarecem a origem dos recursos nem indicam atividades ilícitas.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Luciana Gimenez 🧿🦂🎃 (@lucianagimenez)

Arthur Casas: O renomado arquiteto foi procurado em 2016 para um projeto de reforma na ilha particular de Epstein, no Caribe. O escritório confirmou que Casas fez uma visita técnica, mas a contratação não avançou e nenhum trabalho foi realizado.

Eike Batista e Luma de Oliveira: O ex-casal aparece em e-mails trocados entre Epstein e o agente de modelos Jean-Luc Brunel. A assessoria de Eike afirmou que ele nunca conheceu o empresário e que as citações são "meramente incidentais".

O mistério do vídeo de Silvio Santos

Um dos pontos mais inusitados dos novos arquivos é a presença de um vídeo de uma pegadinha do programa de Silvio Santos. O arquivo, hospedado no site oficial do governo americano, mostra atores dando "jatos de ar" em pedestres sob a risada marcante do apresentador.

Não há qualquer contexto ou explicação sobre o motivo de o vídeo estar nos arquivos do Departamento de Justiça dos EUA.

O interesse de Epstein no mercado de modelos

Os e-mails revelados sugerem que Epstein tinha planos estratégicos no Brasil. Ele avaliava a compra de agências de modelos e o patrocínio de concursos de beleza.

Segundo as investigações, essas ações serviam frequentemente como fachada para o aliciamento de jovens, consolidando o interesse do criminoso em setores culturais e empresariais do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil internacional Jeffrey Epstein justiça

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os e-mails revelados sugerem que Epstein tinha planos estratégicos no Brasil
Play

Vídeo: homem espanca companheira com socos e mata-leão em elevador

Os e-mails revelados sugerem que Epstein tinha planos estratégicos no Brasil
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Os e-mails revelados sugerem que Epstein tinha planos estratégicos no Brasil
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

Os e-mails revelados sugerem que Epstein tinha planos estratégicos no Brasil
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

x