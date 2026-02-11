Caso Epstein: Entenda as menções a Luciana Gimenez e Eike Batista

Siga o A TARDE no Google

Foto: Reprodução | Instagram | José Cruz/Agência Brasil

A rede internacional de exploração e tráfico sexual de menores comandada por Jeffrey Epstein continua gerando repercussão global com a análise de seus arquivos judiciais.

Milhões de documentos, incluindo e-mails e registros de agenda, revelam que o criminoso buscava expandir seus contatos políticos e culturais no Brasil.

É fundamental destacar que ser mencionado não significa envolvimento criminal, mas indica que os nomes aparecem em comunicações ou registros ligados ao empresário, que morreu na prisão em 2019.

Famosos brasileiros citados e suas notas oficiais

Diversas figuras públicas brasileiras tiveram seus nomes expostos nos arquivos. Confira as explicações de cada um:

Luciana Gimenez: A apresentadora aparece como destinatária em registros de transferências financeiras entre 2014 e 2019. Em comunicado, ela negou qualquer relação com Epstein. Os documentos do Departamento de Justiça dos EUA não esclarecem a origem dos recursos nem indicam atividades ilícitas.

Arthur Casas: O renomado arquiteto foi procurado em 2016 para um projeto de reforma na ilha particular de Epstein, no Caribe. O escritório confirmou que Casas fez uma visita técnica, mas a contratação não avançou e nenhum trabalho foi realizado.

Eike Batista e Luma de Oliveira: O ex-casal aparece em e-mails trocados entre Epstein e o agente de modelos Jean-Luc Brunel. A assessoria de Eike afirmou que ele nunca conheceu o empresário e que as citações são "meramente incidentais".

O mistério do vídeo de Silvio Santos

Um dos pontos mais inusitados dos novos arquivos é a presença de um vídeo de uma pegadinha do programa de Silvio Santos. O arquivo, hospedado no site oficial do governo americano, mostra atores dando "jatos de ar" em pedestres sob a risada marcante do apresentador.

Não há qualquer contexto ou explicação sobre o motivo de o vídeo estar nos arquivos do Departamento de Justiça dos EUA.

O interesse de Epstein no mercado de modelos

Os e-mails revelados sugerem que Epstein tinha planos estratégicos no Brasil. Ele avaliava a compra de agências de modelos e o patrocínio de concursos de beleza.

Segundo as investigações, essas ações serviam frequentemente como fachada para o aliciamento de jovens, consolidando o interesse do criminoso em setores culturais e empresariais do país.