Caso Joca: Termina hoje prazo para Gol prestar esclarecimentos | A TARDE

Termina nesta segunda-feira, 29, o prazo para que a Gol Linhas Aéreas esclareça à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) informações sobre as condições de transporte do cão Joca, que morreu na última segunda, 22, por um erro da companhia aérea.

O animal deveria ter sido levado do Aeroporto de Guarulhos para a cidade de Sinop, no Mato Grosso, mas seguiu para Fortaleza e passou oito horas no avião. A ANAC instaurou processo administrativo para apurar os motivos que levaram à morte do cachorro.

> Após morte de cachorro, Gol suspende transporte de pets por 30 dias

A agência também solicitou à Gol, detalhes sobre o seu envio para localidade diversa da contratada e as condições para a prestação desse tipo de serviço. O objetivo é abrir processo de fiscalização conforme as constatações apuradas.

O portal A TARDE entrou em contato com a companhia aérea para esclarecer sobre o prazo, que informou que "responderá à ANAC dentro do prazo estipulado"

Caso

O animal, da raça Golden Retriever, morreu durante o voo G3 1527 da empresa Gol, na última segunda-feira, 22, após ficar mais de oito horas na aeronave. O cão deveria sair do Aeroporto de Guarulhos (SP) para Sinop, no Mato Grosso, mas um erro de logística direcionou o animal para Fortaleza (CE).

Após o caso, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) definiram ações para aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao transporte aéreo de animais. Entre as ações está a de estudar a viabilidade da implementação do serviço de rastreabilidade de animais transportados em porão de aeronaves.