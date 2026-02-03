Caso Pico Paraná: Jovem revela que levou oito camisinhas para trilha

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A jovem Thayane Smith, que ganhou notoriedade após deixar o amigo Roberto Farias Thomaz para trás em uma trilha no Pico Paraná durante o Réveillon, voltou a falar nas redes sociais e gerou polêmica.

Em um novo vídeo que circula na internet, a jovem detalhou as expectativas íntimas que tinha para o passeio, que acabou se tornando um pesadelo com o desaparecimento de Roberto por cinco dias.

No relato, Thayane não poupou detalhes sobre o que esperava do acampamento. Segundo ela, o objetivo da subida ia além do contato com a natureza.

“Não vou mentir: eu fui com o intuito de relaxar meu corpo. Mas foi totalmente broxante. Em nenhum momento ele chegou com safadeza para cima de mim. Não tentou me atiçar, nem nada”, disse ela.

Ela esclareceu um ponto que gerou muitas piadas entre internautas: a posse de preservativos durante a caminhada. Thayane confirmou que levou um pacote com oito camisinhas para a trilha, mas que nenhuma foi utilizada.

“Em relação à camisinha, muita gente bagunçou com ele: ‘Ah, o Roberto subiu com camisinha no bolso. Não sobrou nada pro Betinho, só desceu com uma camisinha no bolso’. E quem subiu e desceu com a camisinha no bolso foi eu, gente. […] Não foi à toa que eu levei oito camisinhas”.

Reação nas redes sociais

O tom do depoimento de Thayane dividiu o público. Enquanto alguns internautas levaram o relato com humor, a maioria criticou a postura da jovem, especialmente considerando o contexto traumático do desaparecimento do amigo.

"Falta de noção da parte dela. Se fosse um homem falando isso, estaria sendo crucificado", comentou uma usuária em uma rede social.

Outros seguidores sugeriram que Roberto simplesmente não teve interesse por ela, enquanto alguns apostam que a exposição visa uma vaga em reality shows.

Relembre o caso

A aventura no Pico Paraná ganhou as manchetes no início do ano quando Roberto Farias Thomaz se perdeu do grupo e ficou isolado na mata por quase uma semana.

Na época, Thayane foi duramente questionada por ter retornado sem o amigo. Agora, as novas declarações trazem uma camada de exposição pessoal que mantém o nome da jovem entre os tópicos mais comentados do país.