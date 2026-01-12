Jovem abandonado em trilha reencontra amiga: "Eu confiei em você"

Roberto foi encontrado vivo cinco dias após se perder na mata - Foto: TV Globo

Roberto Farias Tomaz, de 19 anos, reencontrou pela primeira vez Thayane Smith, também de 19, após ter sido abandonado por ela durante uma trilha no Pico Paraná, no réveillon, onde ficou perdido por cinco dias. O encontro foi exibido neste domingo pelo programa Fantástico, da TV Globo.

Durante a conversa, Thayane pediu desculpas ao amigo. “Não imaginei que isso fosse acontecer”, disse. Roberto respondeu: “Peço a Deus que ele tenha te deixado no acampamento a salvo. Eu confiei em você”, antes de devolver uma mochila que havia carregado no retorno. Ao final, afirmou que o “laço” entre os dois estava encerrado, e Thayane se despediu com um adeus.

Antes do reencontro, Thayane contou ao Fantástico que tentou ligar para Roberto, sem sucesso. “Me arrependo porque, seu eu não tivesse deixado ele para trás, nada disso teria acontecido”, afirmou.

Relembre o caso:

Roberto foi encontrado vivo cinco dias após se perder na mata. Ele relatou que decidiu descer o pico com Thayane por causa do frio intenso e dos ventos fortes. No trajeto, encontraram outros montanhistas, e a jovem seguiu com o grupo em ritmo mais acelerado, deixando o jovem para trás.

Após caminhar cerca de 20 quilômetros, ele chegou a uma chácara, onde pediu ajuda. Na manhã de segunda-feira, 5, conseguiu avisar a família por celular, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado a um hospital em Antonina.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Roberto relatou as condições em que foi encontrado. “Estou cheio de roxos pelo corpo, com várias escoriações. Não consigo enxergar porque perdi meus óculos, mas estou bem”, afirmou.