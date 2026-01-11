Menu
VIRALIZOU

Doação de ossos em ação social divide opiniões na web: “Isso é IA?"

Caso aconteceu em Fortaleza, no estado do Ceará

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

11/01/2026 - 21:56 h
Caso aconteceu em Fortaleza, no estado do Ceará
Caso aconteceu em Fortaleza, no estado do Ceará

Uma ação social realizada em Fortaleza, no estado do Ceará, pelo projeto Anjos que Fazem o Bem, chamou a atenção e deixou internautas intrigados neste domingo,11, O motivo foi a doação de ossos à população, registrada em vídeo e compartilhado nas redes sociais.

Nas imagens divulgadas na última sexta-feira,9, uma das voluntárias mostra o tamanho dos ossos e comenta: “Olha aqui o tamanho desse osso. Hoje é 9 de janeiro de 2026. É esse ano: entrega de ossada tem”, afirma.

Ainda no vídeo, é possível ver outras pessoas manuseando os ossos na carroceria de uma caminhonete, o que intensificou a repercussão.

Em pouco tempo, o conteúdo viralizou e passou a gerar debates acalorados, com comentários que misturam indignação, ironia e críticas políticas. “Ué, mas a fila do osso não era no governo Bolsonaro?”, disse um internauta.

Outro comentou a favor da ação social : “O amor sempre vence, que lindo esse ato”. Já outros questionam o governo atual: “Cadê os petistas que diziam que Lula daria picanha enquanto Bolsonaro dava osso em Cuiabá (MT)?”.

Mas também houve quem questionasse a autenticidade das imagens. “Isso é sério ou é vídeo de IA?”, comentou um usuário.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Cristina Alves (@projeto_anjosquefazemobem)

x