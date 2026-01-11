VIRALIZOU
Doação de ossos em ação social divide opiniões na web: “Isso é IA?"
Caso aconteceu em Fortaleza, no estado do Ceará
Uma ação social realizada em Fortaleza, no estado do Ceará, pelo projeto Anjos que Fazem o Bem, chamou a atenção e deixou internautas intrigados neste domingo,11, O motivo foi a doação de ossos à população, registrada em vídeo e compartilhado nas redes sociais.
Nas imagens divulgadas na última sexta-feira,9, uma das voluntárias mostra o tamanho dos ossos e comenta: “Olha aqui o tamanho desse osso. Hoje é 9 de janeiro de 2026. É esse ano: entrega de ossada tem”, afirma.
Ainda no vídeo, é possível ver outras pessoas manuseando os ossos na carroceria de uma caminhonete, o que intensificou a repercussão.
Em pouco tempo, o conteúdo viralizou e passou a gerar debates acalorados, com comentários que misturam indignação, ironia e críticas políticas. “Ué, mas a fila do osso não era no governo Bolsonaro?”, disse um internauta.
Outro comentou a favor da ação social : “O amor sempre vence, que lindo esse ato”. Já outros questionam o governo atual: “Cadê os petistas que diziam que Lula daria picanha enquanto Bolsonaro dava osso em Cuiabá (MT)?”.
Mas também houve quem questionasse a autenticidade das imagens. “Isso é sério ou é vídeo de IA?”, comentou um usuário.
