HOME > BRASIL
NATUREZA

Tornado causa destruição e pânico em cidade brasileira

Fenômeno derrubou árvores e destelhou 200 casas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

11/01/2026 - 17:58 h
Imagem ilustrativa da imagem Tornado causa destruição e pânico em cidade brasileira
-

Moradores de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, viveram momentos de pânico neste sábado, 10. Na ocasião, um tornado causou estragos na cidade, levando tudo o que estava pela frente.

Pinhais teve árvores derrubadas e casas destelhadas, em prejuízo que ainda está sendo calculado pelas autoridades locais.

No local, cerca de dez mil imóveis ficaram sem energia. Um dos bairros mais afetados pelo tornado foi Guatupê, onde mais de 200 casas foram atingidas, com destelhamentos total ou parcial. Além disso, o impacto do vento deixou postes retorcidos, arrancou placas, e derrubou um galpão de reciclagem.

A Defesa Civil do Paraná avalia os impactos mas, até o momento, foram contabilizadas 57 quedas de árvores em 14 bairros e no centro. Apesar do susto, a Prefeitura, não registrou feridos.

Reparo emergencial

A Prefeitura de São José dos Pinhais informou em que está atuando de forma intensa e contínua no atendimento às ocorrências registradas.

As residências atingidas já foram cadastradas para levantamento de danos e o atendimento necessário. De imediato, o município iniciou a distribuição de lonas para reparo o emergencial dos telhados.

