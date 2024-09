Cenipa vai apresentar relatório sobre acidente da Voepass nesta sexta

Todos os 62 ocupantes da aeronave morreram no acidente aéreo - Foto: Divulgação | Polícia Federal

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apresentará, nesta sexta-feira, 6, um relatório preliminar sobre a causa da queda do avião da VoePass que caiu em 9 de agosto, em Vinhedo, no interior de São Paulo, matando 62 pessoas.

Por volta de 50 familiares das vítimas participarão da apresentação. A reunião com os parentes está prevista para às 14h, na sede do Cenipa, em Brasília. A Voepass informou que vai providenciar o transporte até o local para os familiares. A divulgação para a imprensa deve ocorrer às 17h, também no Cenipa.

Outra investigação em andamento sobre as causas do acidente é a da Polícia Federal (PF). A equipe da PF aguarda laudos do Instituto Nacional de Criminalística e da Força Aérea Brasileira (FAB) para descobrir a causa da tragédia e indiciar eventuais responsáveis.

Pessoas ligadas à investigação, ouvidas pelo Metrópoles, afirmam que ainda é prematuro falar em suspeitos, mas não estão descartadas as hipóteses de crime culposo, por negligência ou imprudência, e até crime doloso com dolo eventual, quando se assume o risco de cometê-lo, mesmo que não tenha tido a intenção.

A PF vai analisar se a aeronave ATR 72 da VoePass, prefixo PS-VPB, estava com manutenção em dia e se todos os equipamentos necessários para o voo estavam funcionando. Ex-funcionários da companhia aérea já relataram uma série de problemas em aeronaves da empresa, como o improviso de um palito de fósforo para resolver um problema no botão que aciona o sistema antigelo.