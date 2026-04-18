Centro de distribuição da WePink é interditado por irregularidades

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Virginia Fonseca, dona da WePink - Foto: Divulgação

Um centro de distribuição ligado à marca de Virgínia Fonseca, WePink, foi interditado pela vigilância sanitária após fiscais identificarem irregularidades no local.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, local onde a cede fica, o espaço apresentava condições inadequadas de armazenamento, com presença de mofo e sujeira.

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Problemas na documentação

Além das condições sanitárias, foram apontadas pendências importantes:

Ausência de alvará de funcionamento

Falta de certificado do Corpo de Bombeiros

Ausência de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

A prefeitura informou que o estabelecimento foi autuado e que um processo administrativo foi aberto. O funcionamento só poderá ser retomado após a regularização.

Posicionamento da empresa

Em nota, a WePink afirmou que a operação logística do espaço é de responsabilidade da empresa TP Distribuições.

A marca também declarou que:

A paralisação faz parte de ajustes estruturais já previstos;

Não há irregularidades fiscais ou documentais;

Não houve aplicação de multas até o momento.

Segundo a empresa, o prazo para adequações ainda está em andamento.

Impasse segue

Apesar da versão apresentada pela WePink, a prefeitura sustenta que o local permanecerá interditado até a apresentação formal da defesa e regularização das pendências.

A quantidade de produtos armazenados no espaço não foi divulgada até o momento.