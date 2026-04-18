BRASIL
Centro de distribuição da WePink é interditado por irregularidades
Prefeitura aponta mofo, sujeira e falta de alvarás; empresa contesta
Um centro de distribuição ligado à marca de Virgínia Fonseca, WePink, foi interditado pela vigilância sanitária após fiscais identificarem irregularidades no local.
Segundo a Prefeitura de Anápolis, local onde a cede fica, o espaço apresentava condições inadequadas de armazenamento, com presença de mofo e sujeira.
Problemas na documentação
Além das condições sanitárias, foram apontadas pendências importantes:
- Ausência de alvará de funcionamento
- Falta de certificado do Corpo de Bombeiros
- Ausência de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
A prefeitura informou que o estabelecimento foi autuado e que um processo administrativo foi aberto. O funcionamento só poderá ser retomado após a regularização.
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Posicionamento da empresa
Em nota, a WePink afirmou que a operação logística do espaço é de responsabilidade da empresa TP Distribuições.
A marca também declarou que:
- A paralisação faz parte de ajustes estruturais já previstos;
- Não há irregularidades fiscais ou documentais;
- Não houve aplicação de multas até o momento.
Segundo a empresa, o prazo para adequações ainda está em andamento.
Impasse segue
Apesar da versão apresentada pela WePink, a prefeitura sustenta que o local permanecerá interditado até a apresentação formal da defesa e regularização das pendências.
A quantidade de produtos armazenados no espaço não foi divulgada até o momento.
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