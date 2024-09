CEO da Esportes da Sorte vai se entregar à polícia após ser alvo de operação

Darwin Filho, CEO da Esportes da Sorte - Foto: Divulgação | Bahia

O CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, decidiu se entregar à polícia após ser alvo de uma operação que investiga uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Segundo a defesa do empresário, ele se apresentará assim que for informado oficialmente sobre a decisão judicial.

A Justiça emitiu mandados de prisão e busca e apreensão contra Darwin Filho, que não foi encontrado em seu apartamento na zona sul de Recife, onde a polícia apreendeu joias e uma quantia significativa de dinheiro. O advogado Ademar Rigueira, que representa o empresário, confirmou que seu cliente deve se apresentar às autoridades.

Além de Darwin Filho, seu pai, Darwin Henrique da Silva, também é alvo de mandados de prisão preventiva, ambos emitidos pela 12ª Vara Criminal da Capital de Recife. No entanto, o advogado Pedro Avelino, que defende o pai de Darwin Filho, declarou ao jornal O Globo que seu cliente não tem a intenção de se entregar às autoridades.

A operação policial, que prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra e sua mãe nesta quarta-feira, 4, cumpre ao todo 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR), e Goiânia (GO). A Justiça também determinou o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões e a apreensão de helicópteros, carros de luxo e imóveis pertencentes aos investigados. Além disso, os envolvidos devem entregar seus passaportes e poderão ter seus portes de arma suspensos.



A Esportes da Sorte é patrocinadora master do Esporte Clube Bahia desde 2023, quando firmou um contrato até o final de 2025, rendendo cerca de R$ 19 milhões anuais ao clube. Darwin Filho esteve presente na coletiva de imprensa que marcou o início da parceria entre a empresa e o Esquadrão, em janeiro do ano passado, ao lado do então presidente Guilherme Bellintani.

O Portal MASSA! entrou em contato com o Esquadrão para tratar do caso, mas o clube afirma que não vai se posicionar no momento.