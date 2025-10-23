Menu
BRASIL
BRASIL

Certidão sem cartório: saiba como emitir documento de forma digital

Nova plataforma do Governo Federal conecta todos os cartórios do país

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

23/10/2025 - 18:39 h
Certidão sem cartório
Certidão sem cartório -

Cidadãos brasileiros já podem solicitar a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito pela internet, sem precisar comparecer a um cartório.

O novo serviço foi desenvolvido pelo Governo Federal, por meio da Consultoria Jurídica do Ministério da Gestão e da Inovação (Conjur), e promete agilidade e praticidade na emissão de documentos civis.

Como funciona o serviço

A plataforma unifica os cartórios de registro civil de todo o país e permite que o cidadão escolha a forma de recebimento do documento — por e-mail (certidão digital), retirada presencial em unidade próxima ou envio pelos Correios para o endereço informado.

Passo a passo para solicitar a 2ª via

  • Acesse o site do Registro Civil
  • Faça login com sua conta Gov.br
  • Preencha os dados do registro solicitado
  • Escolha o formato da certidão — eletrônica (PDF com validade jurídica) ou impressa

Custos e prazos

O serviço é pago, e o valor varia conforme o tipo de documento e a modalidade de entrega.

Em média, uma certidão de casamento custa entre R$ 25 e R$ 40, podendo haver acréscimos de taxa de envio.

A emissão digital costuma ser liberada em até 24 horas úteis, enquanto o envio pelos Correios pode levar de 5 a 10 dias úteis, a depender da localidade.

Modernização do registro civil

Com a integração nacional dos cartórios, o objetivo é desburocratizar o acesso a documentos essenciais e ampliar a digitalização de serviços públicos.

O projeto faz parte da agenda de transformação digital do Governo Federal e deve futuramente incluir também certidões de união estável, averbações e registros de natimorto, entre outros documentos civis.

x