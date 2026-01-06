Cerveja sem álcool dá multa? Entenda o risco de perder a CNH

Motoristas podem ser multados em R$ 2.934,70 ao consumir cerveja "sem álcool" - Foto: Ilustratativa | Freepik

A confiança de que qualquer cerveja sem álcool é um passaporte livre para dirigir pode ser um erro caro para os motoristas brasileiros. Embora o produto pareça inofensivo, a legislação nacional e a tecnologia dos bafômetros revelam uma "pegadinha" no rótulo que pode resultar em uma multa de R$ 2.934,70 e na perda do direito de dirigir.

O ponto central do problema está na classificação permitida pelo Ministério da Agricultura e seguida pela Anvisa: no Brasil, bebidas rotuladas como “sem álcool” podem conter até 0,5% de teor alcoólico.

Essa pequena porcentagem é um resíduo do processo natural de fermentação que, em grandes quantidades ou consumida pouco antes do teste, pode ser detectada pelo etilômetro.

A diferença crucial: "Sem Álcool" vs. "0,0%"

Para quem vai assumir o volante, entender a nomenclatura da embalagem é a única forma de garantir segurança jurídica.

Sem Álcool: Pode conter traços de até 0,5%. É aqui que reside o perigo na Lei Seca.

0,0%: Indica que a substância foi totalmente eliminada ou nunca esteve presente, sendo a única versão realmente segura para condutores.

Por que o bafômetro pode acusar?

Como a Lei Seca no Brasil adota tolerância zero, qualquer registro de álcool no pulmão alveolar é suficiente para caracterizar a infração. Estudos mostram que, embora o consumo moderado dessas bebidas nem sempre ative o sensor, o risco aumenta drasticamente se:

A ingestão for em grande volume.

O teste for realizado imediatamente após o consumo (álcool na mucosa da boca).

As pesadas consequências da Lei Seca

Ser flagrado com qualquer resíduo alcoólico no organismo gera uma reação em cadeia de punições severas:

Multa gravíssima: R$ 2.934,70 (valor original multiplicado por 10).

R$ 2.934,70 (valor original multiplicado por 10). Suspensão da CNH: 12 meses sem o direito de dirigir.

12 meses sem o direito de dirigir. Pontuação: 7 pontos na carteira.

7 pontos na carteira. Reciclagem: Obrigatoriedade de curso de reciclagem para reaver o documento.

Como evitar transtornos

A orientação de especialistas é direta: se você pretende dirigir, a regra de ouro é ler as letras miúdas. Se o rótulo indicar "até 0,5%", o risco de um resultado positivo no bafômetro existe. Na dúvida, opte exclusivamente por versões que estampem o selo 0,0% ou evite o consumo até chegar ao destino.

Ignorar essa diferença técnica pode transformar um momento de lazer em um prejuízo financeiro enorme e em um longo período de impedimento ao volante.