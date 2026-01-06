Rede de supermercados famosa confirma duas novas lojas no Nordeste

- Foto: Alessandra Lori/ Ag. A TARDE

A rede Supermercado Pinheiro confirmou o retorno acelerado de seu plano de expansão no Ceará com a abertura de duas novas unidades previstas para 2026. As futuras lojas sinalizam o otimismo da empresa diante do cenário econômico local e consolidam sua trajetória de crescimento contínuo.

Segundo Honório Pinheiro, fundador e presidente da rede, os investimentos estão concentrados em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, e em Itarema, no Litoral Oeste.

As obras, iniciadas ainda no ano passado, seguem em ritmo avançado para atender à demanda de consumidores que buscam proximidade e qualidade.

Equilíbrio estratégico entre Capital e Interior

A escolha das cidades reflete a diretriz da marca de manter uma capilaridade equilibrada entre os grandes centros urbanos e o interior cearense. Com o conceito de “O Bom Vizinho”, a rede aposta em:

Prioridade na contratação e treinamento de equipes residentes nas regiões das novas lojas.

Uso de dados para adaptar o mix de produtos às necessidades específicas de cada município.

Aproveitamento da conectividade do Ceará (porto, aeroporto e cabos de fibra óptica) para garantir competitividade.

Desempenho acima da inflação e inovação premiada

Mesmo em um cenário desafiador de juros elevados, o Supermercado Pinheiro projeta encerrar 2025 com crescimento real, superando a inflação e a média nacional do setor supermercadista. Este fôlego financeiro é fruto de investimentos pesados em tecnologia feitos no último ano.

A rede tem se destacado nacionalmente em áreas como automação e prevenção de perdas, recebendo premiações que atestam sua eficiência operacional. Para Honório Pinheiro, a modernização dos processos é o que permite à empresa crescer sem perder o DNA de relacionamento próximo com clientes e fornecedores.