Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Rede de supermercados famosa confirma duas novas lojas no Nordeste

Rede projeta crescimento acima da média e investe em inovação

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

06/01/2026 - 20:46 h
Imagem ilustrativa da imagem Rede de supermercados famosa confirma duas novas lojas no Nordeste
-

A rede Supermercado Pinheiro confirmou o retorno acelerado de seu plano de expansão no Ceará com a abertura de duas novas unidades previstas para 2026. As futuras lojas sinalizam o otimismo da empresa diante do cenário econômico local e consolidam sua trajetória de crescimento contínuo.

Segundo Honório Pinheiro, fundador e presidente da rede, os investimentos estão concentrados em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, e em Itarema, no Litoral Oeste.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As obras, iniciadas ainda no ano passado, seguem em ritmo avançado para atender à demanda de consumidores que buscam proximidade e qualidade.

Equilíbrio estratégico entre Capital e Interior

A escolha das cidades reflete a diretriz da marca de manter uma capilaridade equilibrada entre os grandes centros urbanos e o interior cearense. Com o conceito de “O Bom Vizinho”, a rede aposta em:

  • Prioridade na contratação e treinamento de equipes residentes nas regiões das novas lojas.
  • Uso de dados para adaptar o mix de produtos às necessidades específicas de cada município.
  • Aproveitamento da conectividade do Ceará (porto, aeroporto e cabos de fibra óptica) para garantir competitividade.

Leia Também:

Partidos e entidades de esquerda criam frente emergencial de solidariedade à Venezuela
Ônibus de excursão de Salvador a Minas Gerais capota e deixa mortos
Companhias aéreas brasileiras estão entre as mais pontuais do mundo

Desempenho acima da inflação e inovação premiada

Mesmo em um cenário desafiador de juros elevados, o Supermercado Pinheiro projeta encerrar 2025 com crescimento real, superando a inflação e a média nacional do setor supermercadista. Este fôlego financeiro é fruto de investimentos pesados em tecnologia feitos no último ano.

A rede tem se destacado nacionalmente em áreas como automação e prevenção de perdas, recebendo premiações que atestam sua eficiência operacional. Para Honório Pinheiro, a modernização dos processos é o que permite à empresa crescer sem perder o DNA de relacionamento próximo com clientes e fornecedores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Nordeste supermercado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

x