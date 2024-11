CGU aponta que obra inaugurada na gestão Bolsonaro foi superfaturada

A obra foi realizada com recursos federais e estaduais. - Foto: Clovis Porciuncúla | Gov Paraíba

Um relatório da Controladoria Geral da União (CGU) apontou superfaturamento de R$ 7,7 milhões na construção da Barragem Retiro, no município de Cuité, na Paraíba, inaugurada em fevereiro de 2022 pelos ex-ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e Marcelo Queiroga (Saúde). A obra foi realizada com recursos federais e estaduais.

Segundo a Coluna do portal Metrópoles, uma das irregularidades encontradas pela CGU se relaciona ao fornecimento de tubos da adutora. A Controladoria identificou que o trecho construído foi menor do que o planejado.

Leia mais

>> Mulher tem surto, entra no Planalto pelada e pede para falar com Lula

>> Nogueira diz que Tarcísio é o melhor da direita para 2026



“Constatou-se que a modificação no traçado das adutoras da Barragem Retiro, com a redução do comprimento do eixo da tubulação sem a correspondente redução dos quantitativos de serviços e materiais nos boletins de medição, causou o superfaturamento de R$ 4,2 milhões”, diz o relatório.

Outros R$ 2,2 milhões se relacionam a superfaturamento em volumes de concretos e argamassa usados no maciço da adutora.

Ao todo, a obra recebeu R$ 70 milhões em recursos públicos, dos quais R$ 41 milhões vieram da União. Mais R$ 29 milhões são oriundos do estado. O contrato de repasse foi firmado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente do Estado da Paraíba (Seirhma).

A CGU também identificou fissuras dentro e fora da barragem mesmo antes de ser enchida de água. Segundo o documento, há um “potencial risco para a segurança do empreendimento”.