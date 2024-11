Nogueira diz que Tarcísio é o melhor da direita para 2026

Ciro Nogueira projeto Tarcísio de Freitas à presidência em 2026 - Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Apesar de tecer críticas contra Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), acredita que o governador de São Paulo é o melhor nome da direita para disputar as eleições de 2026, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro siga inelegível até lá.

Leia mais

>> Ex-ministro crava Bolsonaro elegível em 2026

>> Tarcísio avisa a aliados que desistiu de se filiar ao PL, diz site

>> Bolsonaro diz que será candidato em 2026: “Pessoal tem saudade de mim"

“O melhor candidato hoje, pelas pesquisas, é o Tarcísio, se ele for capaz de aglutinar esses partidos. Mas isso depende da articulação dele e também do apoio do presidente Bolsonaro”, disse o progressista em entrevista ao jornal O Globo.

“Sou um admirador do Tarcísio, mas acho que a competência dele talvez seja o maior obstáculo. Nós temos um problema. Ele pode vir a se tornar o candidato do presidente Bolsonaro para 2026, mas São Paulo, desde Jânio, não elege um presidente e, quando elegeu, foi por sete meses [...] Os governadores de São Paulo pensam, às vezes, que São Paulo é um país e que ele está acima do Brasil, e isso não pode acontecer com o Tarcísio. Ele está deixando a desejar muito na articulação política. Tem muita insatisfação no nosso partido, no União Brasil, no partido dele, no PL. Hoje só tem um partido que está feliz, com o qual não sei se ele vai contar (em 2026) porque é um partido mais governista, o PSD”, opiniou.

Na entrevista, o líder dos progressistas negou uma reaproximação do partido com o presidente Lula. “Já tive emissários querendo essa conversa, mas acho que não tem sentido, porque eu tenho certeza que o presidente Lula, em qualquer conversa, vai querer meu apoio. E isso é muito difícil. Fui o principal ministro do presidente Bolsonaro. Não seria bom”, pontuou.