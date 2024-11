Tarcísio avisa a aliados que desistiu de se filiar ao PL, diz site

Valdemar, presidente do PL e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas - Foto: Beto Barata / PL

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avisou a aliados, nos bastidores, que desistiu de deixar o Republicanos para se filiar ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação é da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Até então, o governador paulista tinha sinalizado ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que se filiaria à sigla após as eleições municipais de 2024, concluídas no domingo, 27.

Interlocutores de Tarcísio ouvidos pela coluna dizem que o governador deve continuar no Republicanos pelo menos até 2026, último ano de seu atual mandato à frente do Palácio dos Bandeirantes.

Em julho, Valdemar Costa Neto deu uma série de entrevistas anunciando a filiação de Tarcísio ao PL. O próprio Bolsonaro chegou a dizer que a migração do governador para a sigla estaria 90% acertada.