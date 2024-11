Deputado baiano nega financiar rádio contra Bolsonaro: "fogo amigo"

Diego declarou que as acusações são baseadas em informações distorcidas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado estadual Diego Castro (PL) negou que tenha financiado pessoas ou iniciativas que discursam contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, o liberal chamou as acusações feitas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro como "fogo amigo".

"Quero registrar o meu respeito e admiração ao deputado. [...]. Quero deixar claro que não tenho nenhuma lealdade a nenhum outro projeto dentro da política a não ser a do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, patrono da direita brasileira", disse, em vídeo publicado nas redes sociais.

Diego declarou que as acusações são baseadas em informações distorcidas, repassadas por “pessoas que querem dividir a direita”. Ele ainda afirmou que possui contrato com a 3Promo, empresa de Vanessa Moreira, comentarista da Brado Rádio, para serviços de marketing e divulgação de seu mandato parlamentar, sem qualquer ligação com críticas feitas por ela a Bolsonaro.

O parlamentar ainda afirmou que os valores repassados por ele não somam R$ 2 milhões, sendo cerca de R$ 50 mil direcionados para sua campanha de deputado estadual em 2022 e pouco mais de R$ 20 mil por mês, desde o início do mandato, para execução de publicidade e marketing do mandato.

“Jamais financiaria algo contra o maior líder da direita brasileira e mundial. Contra a mentira, a verdade”, continuou Diego.

Em sua declaração, Diego reafirmou apoio a Bolsonaro e negou envolvimento com qualquer atividade que pudesse prejudicar sua imagem. “É lamentável que informações mentirosas, vindas de pessoas que buscam dividir a direita, tenham chegado até ele [Eduardo Bolsonaro] para me caluniar. Deixo claro que não apoio as críticas da rádio Brado contra o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro”, acrescentou.

