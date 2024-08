Chacina no Rio: quatro pessoas são assassinadas em ataque a tiros

Ataque aconteceu na Praça Barão de Drumond, conhecida como Praça Sete - Foto: Jurandir Ferreira | TV Globo

Quatro pessoas morreram e uma quinta teve morte cerebral confirmada após um ataque a tiros em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A chacina aconteceu na noite de domingo, 18.

Conforme a TV Globo, um evento estava sendo realizado na Praça Barão de Drumond, conhecida como Praça Sete, nas proximidades do Morro dos Macacos. Criminosos em carros e motos passaram no local e atiraram contra um grupo de pessoas.

Leia Mais:

>> Saiba quando saem o gabarito e as notas das provas do CNU

>> Homem tenta aplicar golpe do Pix para fazer churrasco

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Gabriel Pereira Cândido, de 24 anos, Pedro Henrique Pereira dos Santos, 18, Thailon Martins Lucas, 17. Já Wallace de Oliveira Cláudio, de 35, teve morte cerebral, de acordo com a direção do Hospital do Andaraí. Outras duas pessoas continuam internadas.

>> Força Total: PM intensifica ações de segurança em toda a Bahia

Policiais militares informaram à TV Globo que o ataque pode ter sido causado por disputa por território entre traficantes. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, após o ataque, os criminosos fugiram. O policiamento foi reforçado no local. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).