APREENSÃO

Chuvas destroem 34 cidades do RS e deixam mais de 500 desalojados

Em apenas 24 horas, a cidade acumulou 143,8 milímetros de chuva

Por Redação

24/08/2025 - 9:13 h
Com a cheia, o Corpo de Bombeiros Militar do estado realizou sete resgates
O número de cidades gaúchas atingidas pelas fortes chuvas do Rio Grande do Sul dobrou neste sábado, 23. Segundo a Defesa Civil do estado, 34 municípios registraram ocorrências relacionadas ao temporal desde a última quinta-feira, 17.

Até o momento, 529 moradores estão desalojados ou desabrigados. A situação mais grave é em São Lourenço do Sul, a 207 quilômetros de Porto Alegre. Em apenas 24 horas, a cidade acumulou 143,8 milímetros de chuva. O volume provocou o transbordamento do Arroio São Lourenço, que invadiu casas localizadas nas margens.

Com a cheia, o Corpo de Bombeiros Militar do estado realizou sete resgates. Apenas no município, 523 pessoas tiveram que deixar suas residências.

A Defesa Civil informou que o Departamento de Logística foi acionado para encaminhar ajuda humanitária, incluindo água potável, cestas básicas, colchões e kits de higiene.

Previsão para domingo

Para este domingo, 24, a previsão é de chuva fraca a moderada nas regiões

  • Norte
  • Nordeste
  • Litoral Norte.

Nas demais áreas do estado, o tempo deve se manter estável, com presença de sol. As temperaturas variam entre mínimas de -1°C e máximas de 15°C.

x