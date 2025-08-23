Menu
BRASIL

Acidente com Porsche deixa mulher morta e duas feridas em evento

Motorista do Porsche, de 39 anos, foi preso em flagrante por homicídio culposo

Redação

Por Redação

23/08/2025 - 22:38 h
Acidente ocorreu por volta das 19h, na Rua Nereu Ramos,
Acidente ocorreu por volta das 19h, na Rua Nereu Ramos,

Um motorista que dirigia um Porsche 911 Carrera atropelou três pessoas durante um evento de carros esportivos que acontecia em Grão Pará, no Sul de Santa Catarina, na noite de sexta-feira (22).

Uma mulher, identificada como Patricia Oening Foss, de 38 anos, morreu, e outras duas ficaram feridas. A Delegacia de Tubarão informou que o motorista do Porsche testou negativo para consumo de álcool. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, pagou fiança de R$ 5 mil e foi liberado.

O acidente ocorreu por volta das 19h, na Rua Nereu Ramos, no centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, as outras vítimas, duas mulheres de 51 e 49 anos, tiveram ferimentos leves.

Em relato à polícia, o motorista disse que participava da largada promocional em um trecho isolado da avenida, quando perdeu o controle do veículo, ultrapassou a barreira de segurança e atingiu três mulheres que assistiam à apresentação.

Nas redes sociais, o organizador do evento afirmou que a atividade foi realizada com todas as autorizações municipais, estaduais e desportivas.

“Em respeito à gravidade da situação, nossa equipe decidiu cancelar todas as atividades da edição deste ano. Manifestamos solidariedade às vítimas, suas famílias e todos os envolvidos”, diz a publicação. A Polícia Civil investiga o caso.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura lamentou o ocorrido e informou que o evento era privado, com o objetivo de exibir os veículos ao público, sem previsão de manobras em alta velocidade. A administração municipal também se colocou à disposição para prestar esclarecimentos.

“O intuito da arrancada promocional era mostrar os automóveis ao público, sem manobras em alta velocidade. Inclusive, havia área de frenagem e escape para reforçar a segurança”, diz o comunicado.

