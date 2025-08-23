MISTÉRIO
Conteúdo de pen drive encontrado em banheiro de Bolsonaro é revelado
Dispositivo foi apreendido no banheiro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no dia 18 de julho
Por Redação
A Polícia Federal (PF) se certificou que o pen drive apreendido no banheiro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no último dia 18 de julho, tinha grande quantidade de documentos apagados antes da apreensão, mas nenhum arquivo considerado relevante foi recuperado presidente.
Segundo os peritos, poucos arquivos puderam ser revistos, razão pela qual o dispositivo não foi considerado relevante para as apurações e nem chegou a ser citado no relatório final que indiciou Bolsonaro e o filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
O pen drive foi localizado no banheiro do quarto do ex-presidente, durante a operação que resultou na imposição do uso de tornozeleira eletrônica. Na ocasião, a PF também apreendeu outros documentos, entre eles uma petição da plataforma Rumble, anotações sobre a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e comprovantes de transações bancárias direcionados a Eduardo nos Estados Unidos.
