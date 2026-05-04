Chuvas no Nordeste: governo federal decreta emergência e envia ajuda

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O Governo Federal reconheceu a situação de emergência em municípios de Pernambuco e da Paraíba atingidos pelas fortes chuvas e iniciou uma série de ações para acelerar o atendimento às populações afetadas. A medida permite a liberação de recursos e o envio de apoio imediato para assistência humanitária e recuperação das áreas atingidas.

Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, cumpre agenda nesta segunda-feira, 4, nos dois estados para acompanhar de perto a situação e alinhar medidas com autoridades locais.

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A primeira parada é no Recife, onde o ministro participa de reunião com a governadora Raquel Lyra no gabinete de crise da Defesa Civil estadual. Em seguida, a comitiva segue para João Pessoa, na Paraíba, onde se reúne com o governador Lucas Ribeiro e realiza visitas a áreas afetadas por alagamentos.

Emergência reconhecida e recursos liberados

A Defesa Civil Nacional oficializou o reconhecimento da situação de emergência nos municípios de Timbaúba (PE) e Bayeux (PB). Com isso, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações emergenciais.

Em Pernambuco, já foi aprovado o repasse de R$ 1,18 milhão para Timbaúba, destinado a ações de defesa civil. Equipes técnicas seguem em campo prestando apoio no levantamento de danos e na orientação para acesso a recursos.

Situação em Pernambuco

O estado contabiliza 27 municípios afetados pelas chuvas. Segundo a Defesa Civil estadual, há 4.934 desalojados e 2.337 desabrigados, além de cinco mortes registradas, principalmente em decorrência de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra.

As cidades mais impactadas incluem Recife, Olinda, Paulista, São Lourenço da Mata, Goiana, Igarassu e Abreu e Lima.

Pernambuco e Paraíba | Foto: Reprodução/Agência Brasil

Equipes federais também realizaram visitas técnicas, com uso de drones, para mapear áreas atingidas e acelerar o envio de ajuda. Os municípios já iniciaram pedidos de apoio para ações como limpeza urbana e assistência humanitária.

Situação na Paraíba

Na Paraíba, 13 municípios foram atingidos, com cerca de 16,1 mil pessoas afetadas. O estado registra 2.210 desalojados, 703 desabrigados e duas mortes.

As cidades de Santa Rita e Conde estão entre as mais prejudicadas, com danos em infraestrutura, residências e áreas alagadas. Técnicos da Defesa Civil Nacional atuam junto às prefeituras para viabilizar o reconhecimento federal e a liberação de recursos.

Apoio federal e monitoramento

O ministro Waldez Góes afirmou que o governo mantém acompanhamento contínuo da situação e que o reconhecimento rápido da emergência é essencial para mobilizar toda a estrutura federal, incluindo Defesa Civil e apoio humanitário.

Desde o início das ocorrências, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil mantém monitoramento em tempo integral, em articulação com estados e municípios.

Risco de novos eventos

A previsão indica possibilidade de novas ocorrências, devido ao solo já encharcado, ao alto volume de chuvas acumuladas e aos níveis elevados de rios, o que mantém o alerta para novos alagamentos e deslizamentos.

Como solicitar recursos

Estados e municípios com reconhecimento federal de emergência ou calamidade pública podem solicitar recursos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Após a apresentação dos planos de trabalho, os pedidos são analisados pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional. Quando aprovados, os repasses são oficializados por portaria publicada no Diário Oficial da União.

A expectativa é de que as medidas agilizem o atendimento às populações atingidas e contribuam para a recuperação das áreas afetadas pelas chuvas.