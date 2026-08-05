BRASIL
Ciclone bomba pode atingir o Brasil nos próximos dias; veja previsão
Rajadas de ventos podem ultrapassar os 100 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo para a possível formação de um ciclone bomba que pode provocar mudanças significativas nas condições do tempo no Sul do Brasil entre os dias 6 e 8 de agosto.
Segundo o órgão, há condições favoráveis para o desenvolvimento de um processo conhecido como ciclogênese explosiva, também chamado de bombogênese, fenômeno que ocorre quando um ciclone extratropical se intensifica rapidamente.
De acordo com as previsões meteorológicas, o sistema deve se formar entre a Argentina, o Uruguai, o Sul do Brasil e o Oceano Atlântico. Apesar do alerta, o Inmet ressalta que a confirmação da ocorrência do fenômeno dependerá da evolução das condições atmosféricas nas próximas horas.
A expectativa é que a organização do sistema tenha início na manhã de quinta-feira, 6, por volta das 9h, pelo horário de Brasília. O pico de intensidade está previsto para o sábado, 8.
No Brasil, os principais efeitos devem ser sentidos na Região Sul. A atuação do ciclone favorecerá o avanço de uma frente fria, aumentando o risco de chuva forte, temporais, descargas elétricas, queda de granizo e rajadas intensas de vento.
Leia Também:
Os ventos mais fortes devem ocorrer sobre o Oceano Atlântico, onde as rajadas podem ultrapassar os 100 km/h nas áreas próximas ao centro do ciclone. Já na faixa litorânea e em regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, as rajadas poderão superar os 60 km/h entre quinta-feira, 6, e sábado, 8.
O Inmet orienta que a população acompanhe as atualizações dos avisos meteorológicos, já que a intensidade e a trajetória do sistema ainda podem sofrer alterações conforme a evolução das condições climáticas.