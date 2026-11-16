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Um ciclone extratropical se forma na costa do Sudeste nesta segunda-feira, 16, e provoca instabilidades em quatro regiões do Brasil: Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste e Norte (Tocantins).

O sistema se organiza nas primeiras horas do dia sob influência de uma área de baixa pressão e de uma frente fria associada à Argentina e ao Uruguai, ganhando força nesta segunda-feira, 16.

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Previsão de chuva e rajadas de vento por região

Os maiores volumes de precipitação se concentram no Centro-Oeste e no Tocantins ao longo desta segunda-feira. Entre as capitais monitoradas, Goiânia apresenta o maior acumulado estimado, seguida por Palmas, Campo Grande e Cuiabá.

Acumulados e probabilidades nas capitais

Centro-Oeste : Goiânia tem estimativa de 18 milímetros de chuva e 90% de probabilidade de precipitação. Cuiabá e Campo Grande devem registrar 16 milímetros cada, com chance de chuva de 98% na capital de Mato Grosso. Brasília tem previsão de 9 milímetros.

: Goiânia tem estimativa de 18 milímetros de chuva e 90% de probabilidade de precipitação. Cuiabá e Campo Grande devem registrar 16 milímetros cada, com chance de chuva de 98% na capital de Mato Grosso. Brasília tem previsão de 9 milímetros. Norte : Palmas tem previsão de acumular 16 milímetros ao longo do dia.

: Palmas tem previsão de acumular 16 milímetros ao longo do dia. Nordeste : Salvador tem previsão de 14 milímetros de chuva e 92% de probabilidade de ocorrência, enquanto Aracaju pode registrar 7 milímetros. Além das precipitações, Salvador, Aracaju e Maceió podem registrar rajadas de vento de até 52 km/h.

: Salvador tem previsão de 14 milímetros de chuva e 92% de probabilidade de ocorrência, enquanto Aracaju pode registrar 7 milímetros. Além das precipitações, Salvador, Aracaju e Maceió podem registrar rajadas de vento de até 52 km/h. Sudeste : Vitória tem estimativa de 11 milímetros, Belo Horizonte de 10 milímetros, Rio de Janeiro de 6 milímetros e São Paulo de 4 milímetros.

Variação das temperaturas pelo país

O aumento da nebulosidade provocado pelas áreas de instabilidade reduz as temperaturas em parte do país, mas a meteorologia não indica a chegada de uma onda de frio.

Centro-Oeste e Norte : Cuiabá passa de uma máxima de 37 °C no domingo para 30 °C nesta segunda-feira. Rio Branco registra máxima de 36 °C no domingo.

: Cuiabá passa de uma máxima de 37 °C no domingo para 30 °C nesta segunda-feira. Rio Branco registra máxima de 36 °C no domingo. Sudeste : São Paulo tem previsão de temperatura máxima de 23 °C nesta segunda-feira, enquanto o Rio de Janeiro deve atingir 26 °C.

: São Paulo tem previsão de temperatura máxima de 23 °C nesta segunda-feira, enquanto o Rio de Janeiro deve atingir 26 °C. Sul : A chuva perde força na região. Curitiba tem previsão de máxima de 18 °C e acumulado de 2 milímetros. Porto Alegre apresenta tempo sem chuva e temperatura máxima de 31 °C.

O que é e como se forma um ciclone extratropical

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica que se desenvolve fora das regiões tropicais, geralmente em latitudes médias, a partir do contato entre massas de ar com temperaturas distintas. A intensidade varia de acordo com cada episódio meteorológico.

Etapas de formação do fenômeno