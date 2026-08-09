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ALERTA

Ciclones extratropicais ameaçam o Brasil com ondas de 2,5 metros

Fenômeno pode atingir algumas regiões do país no mês de agosto

Franciely Gomes
Por
Ondas gigantes devem atingir a costa brasileira
Ondas gigantes devem atingir a costa brasileira - Foto: Ilustrativa | Magnific

Agosto pode ser marcado pela passagem de ciclones extratropicais em algumas regiões do Brasil. Passando pelo Atlântico Sul, os fenômenos naturais devem atingir a costa brasileira nesta semana, juntamente com uma forte massa de ar polar que passa pela Argentina.

Os estados mais afetados serão os do Sul e Sudeste brasileiro, que correm risco significativo de ressaca, com agitação marítima e ondas que podem chegar a 2,5 metros. O mar da costa leste do Nordeste também será atingido por uma agitação incomum.

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Dentre os locais que devem ficar em alerta estão Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe e o litoral da Bahia.

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Risco de navegações

Autoridades alertam que os navegadores devem optar por ficar mais reclusos neste período, devido às condições severas. A atenção deve ser redobrada no mar, que contará com grandes ondas e ventania.

A previsão indica que o fenômeno chega ao país a partir desta segunda-feira, 10 e pode seguir até a madrugada da quarta-feira, 12.

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Tags

brasil Ciclone ciclone extratropical

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