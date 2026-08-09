Urna eletrônica passa por mudanças para eleições 2026; saiba quais

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As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2026 terão mudanças pensadas para facilitar o voto, principalmente para pessoas com baixa visão, idosos e eleitores com pouca familiaridade com tecnologia.

Uma das principais novidades estará nas letras exibidas na tela. A urna passará a utilizar a fonte Atkinson Hiperlegível, desenvolvida para melhorar a leitura e aumentar a diferenciação entre caracteres semelhantes, como o número zero e a letra "O".

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Outra mudança será a inclusão de uma barra de progresso na parte inferior da tela. O recurso permitirá acompanhar quais cargos já foram votados e quais ainda estão pendentes, ajudando o eleitor a não esquecer nenhuma etapa.

A interface da votação também foi atualizada para ampliar os recursos de acessibilidade. Os intérpretes de Libras terão participação maior e passarão a sinalizar, além do cargo em disputa, opções como voto em branco, voto nulo e voto de legenda.

Segundo dados da Justiça Eleitoral, mais de 300 mil eleitores com deficiência visual e mais de 180 mil com deficiência auditiva estarão aptos a votar nas eleições de 2026.

As alterações também tiveram participação de estudantes da Universidade de São Paulo (USP), que apresentaram propostas para aperfeiçoar a acessibilidade das urnas em um concurso promovido para esse fim.

A expectativa é que as mudanças tornem o processo de votação mais simples, visual e acessível para diferentes perfis de eleitores.