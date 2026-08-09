Mulher cai em buraco de 8 metros durante ida ao banheiro

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Uma mulher de 45 anos sofreu um acidente na própria casa, na madrugada deste domingo, 9, em Mar de Espanha, na Zona da Mata, em Minas Gerais. De acordo com informações dos bombeiros locais, ela caiu em um buraco de 8 metros de profundidade durante uma ida ao banheiro.

O acidente ocorreu por volta das 2h45, quando ela tentou chegar ao cômodo, mas acabou tropeçando e caindo dentro do poço. Militares do Corpo de Bombeiros do Batalhão de Juiz de Fora foram acionados para resgatar a vítima.

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Os oficiais realizaram uma descida até o local onde a vítima se encontrava e a levaram para a superfície do poço. A mulher estava consciente durante o resgate, mas apresentava sinais de fraturas nas pernas e braços.

Ela foi encaminhada para um hospital local através de uma Unidade de Suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ainda não há informações recentes sobre seu estado de saúde.