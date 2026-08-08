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PEDIDO INUSITADO

Escritora causa polêmica ao pedir para pararem de comprar seus livros

Jovem fez apelo para os seguidores e fãs

Franciely Gomes
Por
Tamara Klink é escritora e velejadora
Tamara Klink é escritora e velejadora - Foto: Reprodução | Instagram

Tamara Klink causou polêmica na web ao fazer um pedido inusitado para os seguidores. A escritora e velejadora solicitou que os leitores parem de comprar seu livro, logo após notar que a obra estava na lista de best-sellers.

Ao invés de celebrar a conquista, ela afirmou que gostaria de ver as pessoas fazendo o livro circular e não comprando novas versões. “Não comprem mais esse livro, 'Bom Dia, Inverno'. Ele está na lista dos mais vendidos do Brasil há três meses e está no topo dessa lista há pelo menos dois”, disse.

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“E, nessa altura, preciso ser coerente. Já tem muitos livros 'Bom Dia, Inverno' circulando pelo Brasil todo e, se vocês puderem, se tiverem acesso a uma biblioteca, se tem pessoas da família, colegas, pessoas do trabalho. Faça esses livros circularem, é para isso que eles servem, para isso que existem”, completou.

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Em seu relato, ela também confessou que se sente triste ao notar o consumismo das pessoas. “É muito triste na vida de um livro acabar em uma biblioteca só e só ser lido uma vez. Tem um monte de papel, um monte de energia que foi gasta da natureza para esse livro existir”, refletiu.

“Faça ele circular. 'Ah, mas estraga o livro ou eu gosto de escrever.' Não é ainda mais legal se tiver várias marcações, se puder fazer mais gente ter a experiência que você teve? No futuro você encontra um livro que circulou e um dia volta para você? Deem o livro que vocês leram, peguem emprestado, doem para uma biblioteca perto de casa”, finalizou.

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escritora literatura meio ambiente

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